احذر.. قياس الملابس قبل شرائها يصيبك بالتينيا الإريبية

الأمراض الجلدية من أكثر الأمراض انتشارا بين الأشخاص نتيجة التلامس أو القيام ببعض العادات الخاطئة التى لا ينتبه لها البعض.

هذا ما توضحه الدكتورة مهجة حنا جرجس، أستاذ الأمراض الجلدية، مضيفة أن فصل الصيف ترتفع به نسبة الإصابة بالأمراض الجلدية، وذلك لكثرة التعرق الذى تتغذى عليه الفطريات، مما يساعد على انتشار الأمراض الفطرية، وعند القيام ببعض العادات الخاطئة يصبح من السهل الإصابة بالأمراض الجلدية.

وتذكر أستاذ الأمراض الجلدية بعض العادات الخاطئة التى يتم القيام بها، وتساعد على الإصابة بالأمراض الجلدية، كقياس الملابس التى تتسبب فى العدوى ببعض الأمراض الفطرية كالتينيا أو التينيا الإريبية، التى تصيب الأعضاء التناسلية، التواجد فى بعض الأماكن الملوثة أو الاحتكاك عن قرب بأشخاص مصابين بالجرب، واستعمال الأمشاط والمقصات فى بيوت التجميل، وعدم غسل اليدين بعد العودة من الخارج أو استخدام ملابس وأدوات شخص آخر.

وتوصى د. مهجة ببعض النصائح للوقاية من عدوى الأمراض الجلدية، فعند قياس ملابس جديدة سيتم شراؤها، فلا يجب أن يتم ارتداؤها على الجلد مباشرة، ويفضل أن يكون تحتها بعض الملابس، وفى حالة القياس على الملابس فيجب بعد العودة للمنزل أخذ حمام دافئ وغسل الجسم بصابون مطهر، وغسل اليدين جيدا بعد العودة إلى المنزل، والبعد عن أى أشخاص مصابين بأمراض جلدية وعدم الاحتكاك بهم.

وتتابع أن أعراض الأمراض الجلدية تظهر حسب طبيعة كل مرض يتم الإصابة به، كبقع ملونة مختلفة عن لون الجلد أو حكة شديدة أو وجود قشور أو بثور حمراء بها صديد أحيانا.