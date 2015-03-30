خالد حنفى ووزير الدولة الإماراتى يزوران موقع صومعة العامرية للغلال

قام الدكتور خالد حنفى وزير التموين المصرى، ووزير الدولة للتعاون الدولى لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ سلطان الجابر، بافتتاح موقع لإنشاء صومعة العامرية لتخزين الغلال بسعة 60 ألف طن على أحدث النظم التقنية من ضمن 25 موقعا مزمع إنشاؤهم على مستوى الجمهورية والتى تساهم فيها دولة الإمارات.

رافقه فى الزيارة، هانى المسيرى محافظ الإسكندرية واللواء خالد محيى الدين رئيس حى العامرية.

ومن جانبه قال مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية لليوم السابع، إن الصومعة تقع على مساحة 3 آلاف متر وتقع ضمن 15 مخزنا بالمنطقة، من المقرر تطويرهم بأحدث التقنية العلمية لتخزين الغلال.