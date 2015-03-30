أخبار عاجلة

زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
بالأسماء.. أول 10 منتفعين بمشروع تطوير منطقة السماكين بسوهاج -
بالصور.. كسر ماسورة مياه بطريق القطامية - العين السخنة -
قرارات تنظيمية جديدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم -
مورينيو ينتقد غياب حكم الفيديو أمام إيفرتون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

منفذ السلوم: أغلبية المتسللين لليبيا بطرق غير شرعية من الصعيد

Google+ Print
منفذ السلوم: أغلبية المتسللين لليبيا بطرق غير شرعية من الصعيد منفذ السلوم: أغلبية المتسللين لليبيا بطرق غير شرعية من الصعيد
قال اللواء محمد متولى، مدير عام منفذ السلوم، بأن أغلبية المتسللين الذين يتم إلقاء القبض عليهم أثناء محاولة الهروب إلى ليبيا من صعيد ، نافيا وجود حصر لمن يتم ضبطهم من المنفذ بشكل يومى، وأن الأعداد تتفاوت من يوم لآخر.

وأكد مدير عام منفذ السلوم، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع لبنى عسل، على فضائية الحياة، اليوم الاثنين، أن واقعة ضبط المصريين المحاولين التسلل إلى ليبيا واقعة متكررة، وتتم بشكل شبه يومى رغم ما يحدث هناك ومناشدة الدولة بعدم الذهاب إلى ليبيا.

وأوضح مدير منفذ السلوم، أنه بعد إلقاء القبض على المتسللين يتم العرض على النيابة العامة وتقوم هى باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكانت قوات حرس الحدود بالسلوم، قد تمكنت من إحباط تسلل 75 مصريا من محافظات مختلفة، تم إلقاء القبض عليهم أثناء تواجدهم فى مناطق عسكرية، خلال محاولتهم تسلل الحدود ومغادرة البلاد إلى ليبيا، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب الصحراوية بالسلوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية