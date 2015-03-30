منفذ السلوم: أغلبية المتسللين لليبيا بطرق غير شرعية من الصعيد

قال اللواء محمد متولى، مدير عام منفذ السلوم، بأن أغلبية المتسللين الذين يتم إلقاء القبض عليهم أثناء محاولة الهروب إلى ليبيا من صعيد مصر ، نافيا وجود حصر لمن يتم ضبطهم من المنفذ بشكل يومى، وأن الأعداد تتفاوت من يوم لآخر.

وأكد مدير عام منفذ السلوم، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع لبنى عسل، على فضائية الحياة، اليوم الاثنين، أن واقعة ضبط المصريين المحاولين التسلل إلى ليبيا واقعة متكررة، وتتم بشكل شبه يومى رغم ما يحدث هناك ومناشدة الدولة بعدم الذهاب إلى ليبيا.

وأوضح مدير منفذ السلوم، أنه بعد إلقاء القبض على المتسللين يتم العرض على النيابة العامة وتقوم هى باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكانت قوات حرس الحدود بالسلوم، قد تمكنت من إحباط تسلل 75 مصريا من محافظات مختلفة، تم إلقاء القبض عليهم أثناء تواجدهم فى مناطق عسكرية، خلال محاولتهم تسلل الحدود ومغادرة البلاد إلى ليبيا، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب الصحراوية بالسلوم.