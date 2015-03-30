بالصور.. رفع 2 طن قمامة وتحرير مخالفات بيئية ضد محلات بالإسكندرية

قامت إدارة الرقابة والرصد البيئى بمحافظة الإسكندرية بمتابعة أعمال شركة النظافة برفع مخلفات وقمامة بقطاع سيدى بشر، وتم رفع 2.5 طن قمامة ومخلفات.



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رفع 2 طن قمامة من سيدى بشر

وبعد أن تبين وجود مخالفات بيئية بأحد المحالات التابعة لحى الجمرك قامت إدارة الرقابة والرصد البيئى بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع إدارة إشغال الطريق بحى الجمرك بحملة على المخالفين بيئيا، وتحرير 4 محاضر مخالفة بيئية وإلزام المحل برفع الإشغالات والقمامة المتسبب بها.



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حملة لرفع القمامة من شوارع شرق الإسكندرية



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أثناء تنفيذ الحملة



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تحرير محاضر ضد محلات مخالفة بيئيا