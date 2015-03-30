جامعة أسيوط تنفى صلتها بـ"القناوى" المتهم بالنصب على الخريجين

أصدرت جامعة أسيوط بيانا نفت فيه ما نشرته بعض المواقع الإخبارية حول القبض على مشرف أمن بالجامعة ومستشار إعلامى رئيس الجامعة، لتقاضى رشوة لتعيين الخريجين بالجامعة.

وقالت الجامعة، فى بيانها اليوم الاثنين، إن الشخص الذى ألقى القبض عليه ليس له أى صفة وظيفية بالجامعة، ولم يكن يعمل مشرف أمن أو مستشارا لرئيس الجامعة، وطالبت الجامعة الإعلاميين والصحفيين بتحرى الدقة فيما ينشرون، وأشارت الجامعة فى بيانها إلى أن تعيين الخريجين له قواعد تنظمه القوانين واللوائح، ويتم الإعلان عنها بالصحف الرسمية.

وكانت مباحث الأموال العامة لمنطقة الوجه القبلى تمكنت من ضبط "عبد الرحيم.م" الشهير بـ"القناوى" المدير التنفيذى لأحد المشروعات الخدمية، عضو جمعية إنقاذ مرضى الصعيد بجامعة أسيوط بتهمة النصب على عدد من المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تعيينهم بالجامعة والكهرباء.

وكانت معلومات وردت للعميد صلاح أبو سحلى رئيس مباحث الأموال العامة بقيام المتهم بالنصب على 10 من خريجى المعاهد والكليات من أبناء أسيوط، وحصوله على ما يقرب من 400 ألف جنيه مقابل تعيينهم بالجامعة والكهرباء، مستغلا علاقاته بالمسئولين بالجامعة، وتم تسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهم وأحد المبلغين اعترف خلالها بحصوله على مبالغ مالية منهم لتعيينهم بالوظائف المتفق عليها.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم مدرس بالمدرسة الثانوية التجارية بالمحروسة بقنا ومنقطع عن العمل منذ عام تقريبا، مقيم بأسيوط، واستغل العمل بإحدى الجرائد المحلية، واستخرج كارنيه عضوية النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، وتعرف على بعض المسئولين فى أسيوط مستغلا الكارنيه، وقام بالنصب على بعض المواطنين، وأشارت التحريات إلى أن المتهم تربطه علاقة وطيدة ببعض المسئولين بجامعة أسيوط، فتم إعداد كمين من مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء مصطفى جنيدى مدير منطقة الوجه والقى القبض على المتهم.

وأمر محمود عرابى، مدير نيابة ثان أسيوط، بإشراف أحمد السروجى رئيس النيابة، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.