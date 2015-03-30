ننشر حيثيات الحكم في قانون “إلزام الصحف القومية” بضم فترة التدريب قبل التعيين

أرسلت محكمة استئناف القاهرة مبدءًا قانونيًا هامًا ونصرًا جديدًا للصحفيين بإلزام المؤسسات الصحفية القومية بضم مدة التدريب ( قبل التعيين ) كاملة في أقدمية الصحفيين المعينين مع ما يترتب على ذلك من أثار إستنادًا إلي القواعد القانونية والدستورية التي تؤكد احقية الصحفيين في ضم مدة التدريب .

حيث قضت الدائرة العمالية بالمحكمة في الأستئناف رقم 1831 لسنة 17 قضائية ، بإلزام مؤسسة دار التحرير الطبع والنشر بضم مدة التدريب للصحفي مصطفى عبيدو بجريدة الجمهورية ، ورفضت اﻻستئناف المقدم من المؤسسة علي حكم أول درجة الصادر لصالح عبيدو كما الزمت مؤسسة دار التحرير بالمصروفات واتعاب المحاماة عن الدرجتين.

حيثيات الحكم بضم فترة تدريب الصحفى/

> وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن اللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية لعام 2003 الصادرة نفاذا للقانون 96 لسنة 1996 بشأن سلطة الصحافة ، أكدت أحقية المتدربين في إحتساب مدة التدريب في أقدمية من يتم تعيينه وضم مدة التدريب كاملة الي الأقدمية مع ما يترتب علي ذلك من اثار ولا يؤثر في ذلك تعديل القانون او اللائحة.

وأضافت المحكمة فى حيثياتها أنه في ضوء أحكام النقض والأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها وأنه لايترتب عليها أثرا فيما وقع قبلها ، ولا يجوز امتداد أثر القانون او اللائحة الجديدة اوالمعدلة علي ما يقع قبل العمل به من تصرفات او تحقق من أوضاع اذ يحكم هذه او تلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها اعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين .

وتأكيدا لمبدأ سلطان الأرادة في نطاق المشروعيه إعمالا لمبدأ الأثر المباشر للقانون وأحكامه ، والتي أبرمت علاقة العمل في ظله وبالتالي سريان أحكامة علي ما يتولد من أثار مستقبلة ولو أدركها قانون جديد وان ذلك مقيد بعدم تعلق قواعد القانون الجديد بالنظام العام اما حيث تتعلق به فانها تسري باثر فوري مباشر علي ما يقع منذ العمل به من تصرفات او ينشا من اوضاع .

وقالت الحيثيات ان المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بقانون 180 لسنة 2008 قد حددت مدد قانونية للتسوية في حال نشوء نزاع بين صاحب العمل والعامل ، وهو ما التزم به المدعي(مصطفى عبيدو) وأكده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وبالتالي يحق له ضم مدة التدريب كاملة إلى الأقدمية .

واضافت الحيثيات ان من القواعد الدستورية والقانونية أنه ان لم يثبت دليل علي سبق قيام المنازعة أعتبر تاريخ إقامة الدعوى هو تاريخ بداية النزاع ، وقالت محكمة الأستئناف ان عدم ضم مدة التدريب من قبل أمر معيب يتعارض مع حقوق الصحفيين التي يجب ان تصان وﻻ يجوز النيل منها ، خاصة بين أبناء العائلة الصحفية اذ تقوم المؤسسات علي اكتاف أبنائها من الصحفيين فهي منهم وهم منها ، وﻻ يصح أن تحاول الجور علي أحد أبنائها من أجل عدة سنوات تضاف إلي مدة خدمته ولن تحمل المؤسسة اﻻ الفتات مهما كانت قيمتها.

وكان مصطفى عبيدو الصحفي بالجمهورية قد أقام دعواه ضد جريدة الجمهورية أمام محكمة شمال القاهرة الأبتدائية طالبا بضم مدة تدريبه قبل تعيينه بالجريدة لفترة عمله ، وحكمت المحكمة الابتدائية لصالحه ،الا ان المؤسسة استأنفت فقضت محكمة الاستئناف بالحكم المتقدم .