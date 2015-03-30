قوات التحالف العربى تستهدف مقر اللواء 15 مشاة فى زنجبار باليمن

أفادت فضائية العربية فى خبر عاجل لها، أن التحالف العسكرى العربى "عاصفة الحزم"، استهدف مقر اللواء 15 مشاة فى زنجبار بمحافظة أبين باليمن.

وكانت قوات التحالف العربى المشترك "عاصفة الحزم" قد شنت غارة جوية على مطار عدن بعد سيطرة الحوثيين على أجزاء منه.

>وكانت جماعة الحوثيين قد سيطرت على أجزاء من مطار عدن باليمن، وأشارت "سكاى نيوز" إلى أن هناك قتلى وجرحى من الحوثيين سقطوا خلال اشتباكات بينهم وبين اللجان الشعبية.