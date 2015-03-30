أخبار عاجلة

زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
بالأسماء.. أول 10 منتفعين بمشروع تطوير منطقة السماكين بسوهاج -
بالصور.. كسر ماسورة مياه بطريق القطامية - العين السخنة -
قرارات تنظيمية جديدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم -
مورينيو ينتقد غياب حكم الفيديو أمام إيفرتون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قوات التحالف العربى تستهدف مقر اللواء 15 مشاة فى زنجبار باليمن

Google+ Print
قوات التحالف العربى تستهدف مقر اللواء 15 مشاة فى زنجبار باليمن قوات التحالف العربى تستهدف مقر اللواء 15 مشاة فى زنجبار باليمن
أفادت فضائية العربية فى خبر عاجل لها، أن التحالف العسكرى العربى "عاصفة الحزم"، استهدف مقر اللواء 15 مشاة فى زنجبار بمحافظة أبين باليمن.

وكانت قوات التحالف العربى المشترك "عاصفة الحزم" قد شنت غارة جوية على مطار عدن بعد سيطرة الحوثيين على أجزاء منه.
>وكانت جماعة الحوثيين قد سيطرت على أجزاء من مطار عدن باليمن، وأشارت "سكاى نيوز" إلى أن هناك قتلى وجرحى من الحوثيين سقطوا خلال اشتباكات بينهم وبين اللجان الشعبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365