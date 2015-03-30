حزب الله يدين اتهامات مجلس حقوق الإنسان بانتهاكه حقوق الإنسان فى سوريا

أدان حزب الله ما وصفه بـ"القرار المسيس المنحاز" الذى أصدره مجلس حقوق الانسان فى جنيف الذى يزعم انتهاك "حزب الله" حقوق الانسان فى سوريا.

وقال بيان صادر عن العلاقات الإعلامية لحزب الله " إن هذا القرار تعبير فج عن الهيمنة الأمريكية الصهيونية على المؤسسات الدولية الأمر الذى يجعله مثل سواه من القرارات غير العادلة وغير المتوازنة ، مجرد ورقة فاقدة للشرعية والمصداقية وعديمة المعنى والجدوى".

وتقدم حزب الله بالشكر إلى الدول الشقيقة والصديقة التى وقفت وقفة الحق ورفضت الضغوط والإغراءات. حسب تعبيره، وأدان الحزب الصمت الدولى " الجرائم اليومية التى يرتكبها العدو الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى ، والجرائم التى ترتكبها دول وجماعات إرهابية ضد شعوب أمتنا ومصالحها وثقافتها".

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