خريطة 20 وحدة كهرباء متنقلة بالقاهرة والصعيد لمواجهة أعطال الصيف

ينشر "اليوم السابع" خريطة الوحدات المتنقلة التى سيتم تركيبها بمناطق عدة على مستوى الجمهورية بقدرات إجمالية 500 ميجا وات فى إطار الخطة العاجلة لإضافة 3632 ميجا وات لمواجهة أحمال الصيف القادم بتكلفة 2 مليار و 600 مليون دولار.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية أن عدد الوحدات المتنقلة بالخطة العاجلة يبلغ 20 وحدة بقدرة إجمالية 500 ميجا وات بواقع 25 ميجا وات للوحدة، لافتًا إلى أن 80% من الوحدات تم تركيبها فى مناطق الصعيد لحل أزمة انقطاع التيار هناك.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه تم تركيب 4 وحدات بقدرة 100 ميجا وات بمحافظة المنيا، ووحدتين بقدرة 50 ميجا وات بمحطة محولات سمالوط 500 و وحدتين بمحطة غرب ملاوى بقدرة 50 ميجا وات.

وأشار المصدر إلى أنه تم تركيب 8 وحدات بقدرة 200 ميجا وات بواقع 25 ميجا وات لكل وحدة بمحافظة أسيوط، وأن هناك وحدتين بقدرة 50 ميجا وات بمحطة أسيوط الجديدة ووحدتين بمحطة بنى غالب و 4 وحدات بمحطة الحمراء.

وتابع المصدر أنه تم تركيب وحدتين بمحافظة سوهاج بقدرة 50 ميجا وات بمحطة محولات جرجا، مضيفًا أنه تم تركيب 4 وحدات بقدرة 100 ميجا وات بشرق القاهرة بواقع وحدتين فى كل من محطة هيليوبلس والبساتين.

وأكد المصدر أن الخطة العاجلة فى مراحلها الأخيرة والأسهل حيث إنه تم توريد التوربينات والمهمات للمواقع والانتهاء من تركيبها بنسبة 100%، موكدًا أن المرحلة الأخيرة هى توصيل الكابلات ووحدات المياه والصرف.

وقال المصدر إن الخطة العاجلة انتهت بنسبة بلغت 56% من حيث التوريد والتركيب والتشغيل وبالنسبة للتوريد والتركيب انتهت بنسبة 100%،مضيفًا أنه تم تركيب ما يقرب من 68% من المهمات الخاصة بالوحدات الثابتة التى يبلغ عددها 14 وحدة بقدرة 1750 ميجا وات بمحطات عتاقة وشرم الشيخ والغردقة والمحمودية وغرب دمياط وبورسعيد وتم الانتهاء من تركيب 11 وحدة ثابتة.

- مصدر "بـالكهرباء": تركيب 4 وحدات متنقلة بقدرة 100 ميجا وات فى بالمنيا