أخبار عاجلة

زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
بالأسماء.. أول 10 منتفعين بمشروع تطوير منطقة السماكين بسوهاج -
بالصور.. كسر ماسورة مياه بطريق القطامية - العين السخنة -
قرارات تنظيمية جديدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم -
مورينيو ينتقد غياب حكم الفيديو أمام إيفرتون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

أول زيارة لأوباما إلى مسقط رأس والده

Google+ Print
أول زيارة لأوباما إلى مسقط رأس والده أول زيارة لأوباما إلى مسقط رأس والده

أوباما

يعتزم الرئيس الأمريكي التوجه إلى كينيا في يوليو المقبل للمشاركة في “القمة العالمية لريادة الأعمال”، في أول زيارة لمسقط رأس والده، منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية في 2009.

وسيلتقي أوباما، الذي ولد في الولايات المتحدة من أم أمريكية وأب كيني، نظيره الكيني، أوهورو كينياتا، كما أعلن، الاثنين، مسؤول في البيت الأبيض رفض الكشف عن اسمه.

وستكون تلك زيارته الرابعة إلى إفريقيا جنوب الصحراء خلال رئاسته، وخلال أول جولة كبرى له في المنطقة في يوليو 2013، زار أوباما تنزانيا والسنغال وجنوب إفريقيا.

لكنه اعتبر آنذاك أن “الوقت غير مناسب” لزيارة كينيا، في إشارة إلى الملاحقات بتهمة جرائم حرب التي أطلقت ضد الرئيس كينياتا، للاشتباه بدوره في أعمال عنف تلت الانتخابات في 2007.

وفي ديسمبر 2014، عدلت المحكمة الجنائية الدولية أخيرا عن ملاحقة كينياتا. وتحدث المدعي، فاتو بنسودة، عن “سلسلة عراقيل كبرى” أمام تحقيقه، متطرقا إلى “عدة محاولات منسقة لترهيب وتهديد” الشهود.

وأعمال العنف التي تلت الانتخابات في نهاية 2007 ومطلع 2008 في كينيا والتي أوقعت أكثر من ألف قتيل، كانت الأسوأ التي تشهدها هذه الدولة في شرق إفريقيا منذ استقلالها عن بريطانيا في 1963.

وردا على سؤال عن احتمال عقد أوباما لقاءات مع أفراد من عائلته الذين يقيمون في كينيا، أعلن البيت الأبيض أنه لم يتم تحديد تفاصيل هذه الزيارة بعد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا