أول زيارة لأوباما إلى مسقط رأس والده

يعتزم الرئيس الأمريكي التوجه إلى كينيا في يوليو المقبل للمشاركة في “القمة العالمية لريادة الأعمال”، في أول زيارة لمسقط رأس والده، منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية في 2009.

وسيلتقي أوباما، الذي ولد في الولايات المتحدة من أم أمريكية وأب كيني، نظيره الكيني، أوهورو كينياتا، كما أعلن، الاثنين، مسؤول في البيت الأبيض رفض الكشف عن اسمه.

وستكون تلك زيارته الرابعة إلى إفريقيا جنوب الصحراء خلال رئاسته، وخلال أول جولة كبرى له في المنطقة في يوليو 2013، زار أوباما تنزانيا والسنغال وجنوب إفريقيا.

لكنه اعتبر آنذاك أن “الوقت غير مناسب” لزيارة كينيا، في إشارة إلى الملاحقات بتهمة جرائم حرب التي أطلقت ضد الرئيس كينياتا، للاشتباه بدوره في أعمال عنف تلت الانتخابات في 2007.

وفي ديسمبر 2014، عدلت المحكمة الجنائية الدولية أخيرا عن ملاحقة كينياتا. وتحدث المدعي، فاتو بنسودة، عن “سلسلة عراقيل كبرى” أمام تحقيقه، متطرقا إلى “عدة محاولات منسقة لترهيب وتهديد” الشهود.

وأعمال العنف التي تلت الانتخابات في نهاية 2007 ومطلع 2008 في كينيا والتي أوقعت أكثر من ألف قتيل، كانت الأسوأ التي تشهدها هذه الدولة في شرق إفريقيا منذ استقلالها عن بريطانيا في 1963.

وردا على سؤال عن احتمال عقد أوباما لقاءات مع أفراد من عائلته الذين يقيمون في كينيا، أعلن البيت الأبيض أنه لم يتم تحديد تفاصيل هذه الزيارة بعد.