موس حلاقة داخل وجبة بسكويت بمدرسة بالقليوبية للمرة الثانية خلال 10 أيام

عثر طلبة مدرسة أسامة بن زيد بكفر سعد فى بنها على موس حلاقة داخل وجبة بسكويت اليوم، الاثنين، وهى المرة الثانية التى تتكرر فيها مثل هذه الواقعة خلال عشرة أيام، وقرر مدير عام إدارة بنها التعليمية السيد عز العرب تشكيل لجنة للتحقيق فى الواقعة وتحديد المتسبب فى عدم الكشف عليها.

كما أصدر مدير عام إدارة بنها قرارا بوقف توزيع وجبة البسكوت، واسترداد ما تم توزيعه على الطلاب، والتحفظ عليها داخل حجرة التغذية، وإخطار الإدارة الصحية ببنها؛ لأخذ عينات من وجبات البسكوت لتحليلها وإصدار تقرير بشأنها.

ونبه "عز العرب" على كل مسئولى التغذية بالمدارس مراجعة كميات التغذية الواردة إليهم، والتأكد من سلامتها ووجود تواريخ الإنتاج والصلاحية الصحيحة عليها، والكشف ظاهريا على الكميات..

ويذكر أنه منذ 10 أيام عثر التلاميذ على أمواس حلاقة داخل وجبة بسكويت وحجر ساعة بمدرسة بتمدة الإعدادية بالقليوبية.

>