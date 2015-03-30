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انطلاق حملة لتطعيم مليون و200 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالقليوبية

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انطلاق حملة لتطعيم مليون و200 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالقليوبية انطلاق حملة لتطعيم مليون و200 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالقليوبية
أعلن الدكتور محمد لاشين، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تقرر انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظة من سن يوم إلى 5 سنوات، بجميع المراكز والمدن فى الفترة من 19 إلى 22 أبريل المقبل.

ودعا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة جميع المواطنين لتطعيم أطفالهم خلال الحملة، التى سوف تغطى جميع المناطق بالقليوبية والمكونة من فرق ثابتة فى مكاتب الصحة، والوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية إلى جانب فرق متحركة ستنتقل من منزل إلى آخر، مضيفاً أن الحملة تستهدف تطعيم مليون و200 ألف طفل على مستوى قرى ومدن المحافظة.

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