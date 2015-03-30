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بالصور.. وفد من قدامى قيادات القوات المسلحة يزورون قناة السويس الجديدة

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استقبل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، يرافقه اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، وفدا من كبار قدامى قيادات القوات المسلحة والقضاء برئاسة اللواء سيف الدين جلال محافظ السويس الأسبق، واللواء مختار الملا خلال زيارة أعضاء الوفد لمحافظة الإسماعيلية ومشروع قناة السويس الجديد.
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- 2015-3 - اليوم السابع الوفد أثناء زيارته للقناة
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1الوفد أثناء زيارته للقناة


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عرض أفلام وثائقية عن القناة


>وكان رئيس هيئة قناة السويس ومحافظ الإسماعيلية استقبلا أعضاء الوفد الزائر بمقر مبنى المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس، وخلال الاستقبال استعرض الفريق مهاب مميش مع أعضاء الوفد الزائر عرضا تقديميا وعددا من الأفلام الوثائقية عن تاريخ قناة السويس، وعرضا تفصيليا لمشروع قناة السويس الجديدة، والمشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس، ثم اصطحب الفريق مميش ومحافظ الإسماعيلية أعضاء الوفد الزائر فى جولة بحرية لقناة السويس الجديدة، وقد أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بالزيارة.

- 2015-3 - اليوم السابع الفريق مميش يستقبل اللواء سيف جلال ومحافظ الإسماعيلية
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الفريق مميش يستقبل اللواء سيف جلال ومحافظ الإسماعيلية

- 2015-3 - اليوم السابعوفد قدامى القوات المسلحة والقضاة فى مبنى المحاكاة
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وفد قدامى القوات المسلحة والقضاة فى مبنى المحاكاة

- 2015-3 - اليوم السابعالفريق مميش يهدى درع الهيئة لسيف جلال
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الفريق مميش يهدى درع الهيئة لسيف جلال

- 2015-3 - اليوم السابعصورة جماعية للوفد أمام مبنى المحاكاة
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صورة جماعية للوفد أمام مبنى المحاكاة

- 2015-3 - اليوم السابعالفريق مميش ومحافظ الإسماعيلية ومحافظ السويس الأسبق وعدد من أعضاء الوفد أثناء الزيارة
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الفريق مميش ومحافظ الإسماعيلية ومحافظ السويس الأسبق وعدد من أعضاء الوفد أثناء الزيارة


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