بالصور.. وفد من قدامى قيادات القوات المسلحة يزورون قناة السويس الجديدة

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استقبل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، يرافقه اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، وفدا من كبار قدامى قيادات القوات المسلحة والقضاء برئاسة اللواء سيف الدين جلال محافظ السويس الأسبق، واللواء مختار الملا خلال زيارة أعضاء الوفد لمحافظة الإسماعيلية ومشروع قناة السويس الجديد.

1الوفد أثناء زيارته للقناة

عرض أفلام وثائقية عن القناة



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>وكان رئيس هيئة قناة السويس ومحافظ الإسماعيلية استقبلا أعضاء الوفد الزائر بمقر مبنى المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس، وخلال الاستقبال استعرض الفريق مهاب مميش مع أعضاء الوفد الزائر عرضا تقديميا وعددا من الأفلام الوثائقية عن تاريخ قناة السويس، وعرضا تفصيليا لمشروع قناة السويس الجديدة، والمشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس، ثم اصطحب الفريق مميش ومحافظ الإسماعيلية أعضاء الوفد الزائر فى جولة بحرية لقناة السويس الجديدة، وقد أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بالزيارة.

الفريق مميش يستقبل اللواء سيف جلال ومحافظ الإسماعيلية



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وفد قدامى القوات المسلحة والقضاة فى مبنى المحاكاة



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الفريق مميش يهدى درع الهيئة لسيف جلال



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صورة جماعية للوفد أمام مبنى المحاكاة



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الفريق مميش ومحافظ الإسماعيلية ومحافظ السويس الأسبق وعدد من أعضاء الوفد أثناء الزيارة