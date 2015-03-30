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مدير أمن الفيوم يشيع الخفير النظامى شهيد الإرهاب

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مدير أمن الفيوم يشيع الخفير النظامى شهيد الإرهاب مدير أمن الفيوم يشيع الخفير النظامى شهيد الإرهاب
شيع اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بالمحافظة جنازة الخفير النظامى الشهيد صوفى عيد محمد الذى توفى اليوم متأثرا بإصابته بطلق نارى بعدما استهدفه إرهابيون هو وزميله أثناء خدمتهما بحراسة محول كهربائى بقرية منشأة عبد الله بمركز الفيوم، وتم نقلهما إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة إلا أن الخفير توفى صباح اليوم بعدما فشلت محاولات إنقاذه.

شيعت الجنازة من المسجد الشرقى بقرية منشأة عبد الله وسط حشد كبير من أهالى القرى والقرى المجاورة وتحولت جنازة الشهيد إلى مظاهرة منددة بالإرهاب وردد المشاركون فى الجنازة الهتافات المناهضة للإرهاب والمؤيدة للجيش والشرطة.

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