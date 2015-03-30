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12 إبريل نظر استئناف الفنان ماجد الكدواني على حكم حبسه شهرين

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12 إبريل نظر استئناف الفنان ماجد الكدواني على حكم حبسه شهرين 12 إبريل نظر استئناف الفنان ماجد الكدواني على حكم حبسه شهرين

الفنان ماجد الكدواني

حددت محكمة جنح مستانف الجديدة جلسة 12 إبريل المقبل لنظر استئناف الفنان ماجد الكدواني على حكم حبسه شهرين لاتهامه بالاعتداء على عامل بمحطة وقود.

وكانت نيابة مصر الجديدة، برئاسة أحمد حنفي، قد أحالت الكدواني لمحكمة الجنح بتهمة الاعتداء على المجني عليه.

وكشفت التحقيقات أن الكدواني اعتدى على المجني عليه بالصفع على الوجه أمام زملائه بالمحطة.

واستمع مينا ناصر، وكيل نيابة مصر الجديدة، إلى أقوال المجنى عليه، الذي اتهم الكدواني بالاعتداء عليه بالسب والقذف والصفع على الوجه دون أي سبب.

وبمواجهة الكدواني اعترف بارتكاب الواقعة، قائلا إن عامل البنزينة فتح باب دورة المياه على صديقته أثناء تواجدها بها، وبعدها شاهده يتحدث مع زملائه فنهره، واعتدى عليه بالضرب ولم يحدث به أي إصابات.

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