ندوة حقلية لمزارعي مركز الفرافرة بالوادي الجديد عن حصاد المحاصيل الشتوية‎

عقد اتحاد تنمية مصر بالتنسيق مع محطة البحوث الزراعية بالوادي الجديد ندوة حقلية لمزارعي مركز الفرافرة عن الحبوب وحصاد المحاصيل الشتوية.

وقال المهندس سيد محمود أبو سمية ،رئيس اللجنة الزراعية باتحاد تنمية مصر إن الندوة تناولت توعية مزارعي قريتي النهضة والكفاح بالفرافرة عن التوصيات الفنية لحصاد الحبوب والمحاصيل الشتوية.

وأكد أبو سمية أن الاتحاد بصدد عقد عدة لقاءات متنوعة مع المزارعين علي رؤوس الحقول الزراعية بمراكز المحافظة والقري لتوعية المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة للمحاصيل المختلفة حاض في هذه الندوة كل من الدكتور أنس حسين ،باحث بمركز البحوث الزراعية بالوادي الجديد ،ومنسق اللجنة الزراعية باتحاد تنمية مصر ،والدكتور عبدالله إبراهيم ،باحث بمركز البحوث الزراعية بمركز الداخلة.