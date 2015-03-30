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السيسي يعقد اجتماعًا حول مشروع القرى المنتجة والمجتمعات العمرانية الجديدة

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السيسي يعقد اجتماعًا حول مشروع القرى المنتجة والمجتمعات العمرانية الجديدة السيسي يعقد اجتماعًا حول مشروع القرى المنتجة والمجتمعات العمرانية الجديدة

صورة من الاجتماع

اجتمع الرئيس عبد الفتاح اليوم بالدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حسام الدين رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والسيد اللواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندية للقوات المسلحة، والدكتور عاصم الجزار رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع عرض نتائج الدراسات والاجتماعات التنسيقية التى تم عقدها بين الوزارات والهيئات المعنية بشأن تنفيذ مشروع القرى المنتجة صديقة البيئة وتطبيق هذا النموذج في إطار مشروع تنمية واستصلاح المليون فدان.

وقد استعرض الحضور الأفكار المقترحة للمشروع والتي تقوم على تنفيذ توجه الرئيس بإنشاء مجتمعات حضارية متكاملة من حيث الإسكان والزراعة وإقامة مصانع للمنتجات الزراعية والتعبئة والتغليف والمجازر الحديثة.

وقد وجه السيسي بعرض تصور شامل يُطبق على إحدى المناطق الجديدة بمشروع تنمية واستصلاح المليون فدان، بحيث يشمل المرافق والخدمات وكافة التجهيزات اللازمة، حتى يساهم في جذب المواطنين والمستثمرين وسرعة البدء في تنفيذ المشروعات دون تأخير.

وشدد السيسي على أهمية الاعتماد على وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدام أساليب الرى الحديثة لتوفير المياه وإطالة العمر الافتراضى للآبار، واتباع أفضل النظم الصديقة للبيئة، فضلاً عن تمهيد الطرق المؤدية إلي المجتمعات العمرانية الجديدة وتوفير منتظمة من وسائل النقل والمواصلات. كما وجه السيد الرئيس بدراسة اسلوب طرح وادارة وتسويق المجتمعات الجديدة.

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