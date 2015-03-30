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المتحدث باسم قوات التحالف العربي يكشف حقيقة مشاركة مصر في الحصار البحري لليمن

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المتحدث باسم قوات التحالف العربي يكشف حقيقة مشاركة مصر في الحصار البحري لليمن المتحدث باسم قوات التحالف العربي يكشف حقيقة مشاركة مصر في الحصار البحري لليمن

العميد أحمد عسيري

أعلن العميد ركن أحمد العسيري المتحدث باسم قوات التحالف العربي أن  الحوثيين أطلقوا  صاروخ باليستي من أحد ضواحي العاصمة صنعاء مساء أمس الأحمد وسقط على بعد 60 كم لفشل محاولة الإطلاق.

وأكد العسيري أن هناك عدد كبير من مستودعات الذخيرة للحوثيين  جاري تحديدها واستهدافها بشكل مباشر مضيفا أن القطع البحرية اكتملت لتنفيذ خطة الحصار البحري للموانئ ومراقبة تهريب البشر والأسلحة ولن يسمح لأحد بمغادرة الموانئ دون تفتيش للسفن القادمة والمغادرة.

وقال إن قوات التحالف تستهدف مواكب الحوثيين وخطوط الإمداد وقصفت ناقلة دبابات مشيرا إلى أن الحوثيين حاولوا إطلاق قنابل هاون على أحد النقاط الحدودية وتم الرد عليها واستهدف منطقة القصف.

وأوضح المتحدث باسم “عاصفة الحزم” ردا على سؤال حول الدور المصري في فرض الحصار البحري إن كل دول التحالف تساهم في هذه المهمة والقطع البحرية اكتملت بالفعل لفرض الحصار.

 

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