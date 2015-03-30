المتحدث باسم قوات التحالف العربي يكشف حقيقة مشاركة مصر في الحصار البحري لليمن

أعلن العميد ركن أحمد العسيري المتحدث باسم قوات التحالف العربي أن الحوثيين أطلقوا صاروخ باليستي من أحد ضواحي العاصمة صنعاء مساء أمس الأحمد وسقط على بعد 60 كم لفشل محاولة الإطلاق.

وأكد العسيري أن هناك عدد كبير من مستودعات الذخيرة للحوثيين جاري تحديدها واستهدافها بشكل مباشر مضيفا أن القطع البحرية اكتملت لتنفيذ خطة الحصار البحري للموانئ ومراقبة تهريب البشر والأسلحة ولن يسمح لأحد بمغادرة الموانئ دون تفتيش للسفن القادمة والمغادرة.