بان كي مون يشيد بحرص الحكومة العراقية على إتمام المصالحة الوطنية

أثنى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون على التزام القيادة العراقية بالحفاظ على المصالحة الوطنية والوحدة في البلاد، و تقديم الحكومة لمشروع القانون الأساسي للبرلمان.

و أشار مون خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الأثنين فى بغداد ،إلى قلقه البالغ تجاه الأزمة الأمنية في العراق وتأثيرها على المدنيين.

وقال ايضا “لقد عانى الشعب من هذه الموجة الجديدة من العنف، بما في ذلك العنف الجنسي ،وتشرد أكثر من 2.5 مليون شخص ،من الأقليات والنساء والأطفال .

وأضاف ” إنني أدين بشدة تدمير المواقع الأثرية في حضرة ونمرود وغيرها ، وأعبر عن دعمي لجهود اليونسكو لحماية المواقع الثقافية التي تعاني من خطر وشيك،ويجب علينا أن نتحد لحماية التراث المشترك للإنسانية.”

كما دعا بان كي مون حكومة العراق والمجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم للنازحين في العراق والمساعدة في التخفيف من معاناة جميع أبناء الشعب العراقي، وحث الحكومة العراقية على بذل كل ما في وسعها لضمان حماية المدنيين، وحصولهم على المساعدات الإنسانية.

و أعرب أيضا عن القلق حيال مزاعم القتل والاختطاف وتدمير الممتلكات التي ترتكبها القوات والميليشيات التي تقاتل إلى جانب القوات المسلحة العراقية، وأوضح قائلا “المدنيون المحررون من وحشية داعش لا ينبغي أن يخافوا من محرريهم.، لا يجب أن يحل شكل من أشكال العنف مكان آخر.، أحث الحكومة العراقية على القيام بكل ما في وسعها لضمان استعادة سيادة القانون والحكم في المناطق المحررة من داعش، وجعل الجماعات المسلحة المتطوعة التي تقاتل دعما للحكومة، تحت سيطرة الحكومة.”

يذكر أن الأمين العام سيتوجه إلى دولة الكويت للمشاركة في المؤتمر الثالث من أبريل، لإعلان التبرعات لدعم اللاجئين السوريين في سوريا والبلدان المضيفة المجاورة.