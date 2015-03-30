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الكورتيزون بالبخاخ أكثر أمانا من تناوله عن طريق الفم

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الكورتيزون بالبخاخ أكثر أمانا من تناوله عن طريق الفم الكورتيزون بالبخاخ أكثر أمانا من تناوله عن طريق الفم
يعانى الكثير من الأطفال من حساسية الصدر أو الربو الشعبى وقد يحدث لهم مشاكل كبيرة خاصة عند تغير الفصول وانتشار التلوث بشكل كبير فى الجو مثل عوادم السيارات وأيضا حرق قش الرز وقد يخشى الآباء من استخدام بخاخة الكورتيزون لأطفالهم ظنا منهم أنها تؤدى مفعول الكورتيزون الخطر على الجسم.

يقول الدكتور مصطفى منيب استشارى الأمراض الصدرية أن علاج الربو الشعبى لابد أن يتوافق مع الخطوط الاسترشادية العالمية موضحا أنه يمكن استخدام بخاخات الصدر فى علاج الربو الشعبى بأمان، حيث إن أغلب المرضى يعتقدون أن استخدام البخاخة يعتبر مرحلة متأخرة فى العلاج وأنها قد تؤدى إلى الإدمان.


>وأشار أن هذا اعتقاد خاطئ حيث إن استخدام البخاخة يؤدى إلى استهداف المكان المصاب لعلاجه وبسعة وكفاءة عالية وكذلك استخدام مشتقات الكورتيزون عن طريق الاستنشاق اضرارة قليلة بالمقارنة عند استخدامه على هيئة أقراص أو شراب أو من خلال الحقن حيث إن بخاخة الكورتيزون تعتبر واحد على 100 من آثارها السلبية عند استخدامها كأقراص أو شراب وقد أظهرت الأبحاث الجديدة ضرورة استخدام مشتقات الكورتيزون عن طريق الاستنشاق لعلاج الأزمات الربوية الحادة حتى فى الأطفال أقل من 5 سنوات وقد وضح ذلك من خلال الخطوط الاسترشادية العلاجية العالمية جينا "GINA" والتى وضعها خبراء عالميين فى مجال علاج حساسية الصدر.

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