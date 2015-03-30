احذرى.. تناول منشطات التبويض دون استشارة الطبيب يدمر المبيض

تناول النساء لمنشطات التبويض دون الرجوع إلى استشارة الطبيب، من الأمور التى تعرضهن لكثير من المخاطر.

مخاطر تناول منشطات التبويض دون وصف الطبيب

>قال الدكتور عمرو حسن استشارى أمراض النساء والتوليد، إن كثيرا من النساء يقمن بتناول منشطات للتبويض، بعد مرور فترة من الوقت على الزواج، وعدم حدوث حمل، وذلك دون استشارة الطبيب بشأن حالتها الصحية، وهل تستدعى حصولها على أدوية منشطة للمبيض أم لا، ودون البحث عن السبب الحقيقى وراء تأخر الإنجاب، محذرا من أن ذلك التصرف قد يؤدى إلى تعرضهن لمخاطر جسيمة أهمها:

1)تعرض المبيض للتدمير نتيجة التنشيط الزائد.

>2) ظهور كيس بالمبيض نتيجة النشاط الزائد الذى يتعرض له.

>3) زيادة فرص احتمال الحمل فى طفلين وثلاثة، مما يزيد من فرص التعرض للولادة المبكرة.

وصف منشطات التبويض لا يتم إلا بعد التأكد من حدوث مشكلة بالتبويض

>وأشار د. عمرو قائلا: يقوم الطبيب بوصف أدوية منشطات التبويض للمرأة عقب التأكد من حدوث مشكلة بالتبويض من خلال الآتى:

1)عمل سونار لمتابعة نسبة التبويض.

>2) أجراء تحليل الهرمونات الأنثوية.

لذلك عند اكتشاف الطبيب حدوث ضعف بالمبيض يتم وصف منشطات للتبويض.

ويستكمل د. عمرو قائلا: تبدأ المرأة فى تناول المنشطات، بداية من اليوم الثانى من نزول الدورة الشهرية بهدف تنشيط المبيض، بشرط أن يتم ذلك تحت الإشراف الطبى.

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