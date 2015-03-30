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2000 كتاب هدية لزوار معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

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2000 كتاب هدية لزوار معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب 2000 كتاب هدية لزوار معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

مكتبة الإسكندرية‎

يبدأ معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب من غد الثلاثاء 31 مارس بتوزيع هدايا الكتب على زوار المعرض، وذلك في إطار مبادرة “اقرأ.. تعرف” التي اطلقها المعرض هذا العام.

ويقول الدكتور خالد عزب؛ رئيس اللجنة الدائمة لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب أن المعرض يقدم الدعم لدور النشر للمشاركة في المعرض، وذلك بالتعاون مع الراعي الرسمي للمعرض بنك فيصل الإسلامي، وذلك من خلال شراء كتب من دور النشر المشاركة بالمعرض وتوزيعها كهدايا على زوار المعرض.

ويضيف محمود عزت رئيس وحدة العلاقات الثقافية بإدارة المشروعات الخاصة أن المعرض سوف يوفر 2000 كتاب هدية على مدار اسبوعين، وتوزع يوميا على الفائزين في حدود الساعة الخامسة عصرا، بجناح بنك فيصل الراعي الرسمي للمعرض.

 

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