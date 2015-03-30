خطأ فنى بموقع "التعليم" يعطل استمارة رغبات تسكين المعلمين وفقا للمحافظة

اشتكى المتقدمون الفائزون فى مسابقة الـ30 ألف وظيفة بوزارة التربية والتعليم، الراغبين فى التسكين بمحافظاتهم والبالغ نسبتهم 40% من المعلمين الناجحين فى المسابقة، من خطأ فنى باستمارة الرغبات على موقع الوزارة.

وفوجئ المتقدمون اليوم الاثنين بأن استمارة الرغبات لا تعمل، بالإضافة إلى كونها تحمل نفس الرسالة التى ظهرت أمس الأول السبت، ونصها: "برجاء التوجه إلى مركز التطوير التكنولوجى بمديرية سوهاج التعليمية، يوم الأحد الموافق 29-3-2015 لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور لتأكيد الرغبات".

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" عن أنه كان من المفترض أن يسجل المعلمون بياناتهم وترتيب رغباتهم عقب حصولهم مباشرة على الرقم السرى أمس الأحد.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عبر موقعها الإلكترونى الأسبوع الماضى عن وجود استمارة رغبات على المتقدم غير المسكن بمحافظته أن يسجل بها رغباته واختيار المحافظة التى يرغب فى العمل بها، ثم أعلنت الوزارة مرة ثانية ضرورة توجه المتقدم إلى مركز التطوير التكنولوجى بالمحافظة للحصول على رقم سرى يتم من خلاله تسجيل واختيار الرغبات أمس الأحد.

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صورة توضح عدم تحديث الموقع لملء الاستمارة



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