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الجيش الثالث يضبط أسلحة آلية وذخيرة ومزرعة بانجو فى سيناء

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الجيش الثالث يضبط أسلحة آلية وذخيرة ومزرعة بانجو فى سيناء الجيش الثالث يضبط أسلحة آلية وذخيرة ومزرعة بانجو فى سيناء
ضبط رجال الجيش الثالث الميدانى عددًا من الأسلحة النارية والذخائر وكمية كبيرة من المواد المخدرة، وعددًا من أحواض زراعات البانجو بمناطق محافظة جنوب سيناء.

كما ضبطت الدوريات المنتشرة بالتنسيق مع عناصر الشرطة فى مديريتى أمن السويس وجنوب سيناء، بندقية آلية "رشاش" 9 ملى لانشستر، وبندقية مورس و500 طلقة عيار مصغر 120 ملى "هاون" ونظارتين ميدان.
> وأعدمت القوات كمية كبيرة من نبات البانجو، كانت مزروعة على مساحة فدانين قرب مدينة نخل الصحراوية بوسط سيناء، وأسفر التمشيط وانتشار الدوريات المقاتلة للجيش الثالث الميدانى، عن ضبط سيارتين بدون لوحات معدنية وبندقية قناصة، ومخزن يحوى 2 طن بانجو، و3 أحواض لنبات زهرة الخشخاش المخدر.
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