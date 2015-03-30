الزمالك: تأثرنا بفترة توقف الدوري وطريقة لعب الداخلية

أرجع إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك تأخر فوز فريقه على الداخلية في مباراة الجولة الـ23 من الدوري المصري إلى العودة من فترة التوقف وطريقة لعب المنافس الدفاعية.

وفاز الزمالك على الداخلية 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما في عودة الدوري المصري من فترة توقف دامت أكثر من شهر ونصف.

وجاء هدفي الزمالك عن طريق حمادة طلبة، وأحمد عيد عبد الملك "من ركلة جزاء" في الشوط الثاني".

وقال يوسف عقب المباراة لقناة "نايل سبورت": "الأداء تأثر بفترة توقف الدوري، وكان واضحا أن اللياقة البدنية للاعبين ليست في أفضل حالاتها".

وتابع "طريقة لعب الداخلية في الشوط الأول منعتنا من التسجيل .. فمعروف يوسف وأيمن حفني وخالد قمر تعرضوا لرقابة لصيقة".

وعن الأداء العنيف للاعبي الداخلية في مواجهة حفني أتم "أيمن حفني لاعب مهاري وسريع، من الصعب أن رقابته وتوقع تحركاته".