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انتهت – الزمالك 2-0 الداخلية.. أحمد عيد يسجل

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انتهت – الزمالك 2-0 الداخلية.. أحمد عيد يسجل انتهت – الزمالك 2-0 الداخلية.. أحمد عيد يسجل

تابعوا معنا تغطية حية لحظة بلحظة لموقعة الزمالك والداخلية في أرض السويس، ضمن الجولة الـ23 من الدوري المصري.

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- النصف ساعة الأولى كانت بطيئة للغاية، الفريقان يلعبان ببطئ، ولا فرص تهديف لأي منهما.

- بدأ الزمالك يتحسن بعد ذلك، خاصة في الجانب الأيمن الذي يلعب فيه أيمن حفني.

- حفني اخترق منطقة جزاء الداخلية، ثم حدث التحام بين الطرفين بالجسد، وسقط حاوي الزمالك. لكن من دون قرار من جانب حكم المباراة.

- بين الشوطين قرر الزمالك أن يدفع بنجمه أحمد عيد عبد الملك مكان معروف يوسف لزيادة الفاعلية الهجومية.

- أحمد عيد وجوده صنع فارقا سريعا للزمالك..

- انفراد لخالد قمر، راوغ فيه الحارس ثم صوب بعيدا! ماذا تفعل يا قمر!

- انفراد ثان، وحازم إمام أهدر الكرة بعدما صوب في جسد حارس المرمى أحمد فوزي.

- جوووول.. الزمالك يتفوق بهدف عن طريق حمادة طلبة الذي ركض بكرته، دخل للعمق، وقرر التصويب وسجل.

- خروج أحمد علي، ودخول عمر جابر..

- طرد لفريد شوقي بسبب أيمن حفني.

- ركلة جزاء للزمالك، وأحمد عيد يضاعف النتيجة للفريق الأبيض.

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