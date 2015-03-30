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وورلد سوكر تختار صلاح والنني ضمن ' أهم ' 500 لاعب في العالم

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وورلد سوكر تختار صلاح والنني ضمن ' أهم ' 500 لاعب في العالم وورلد سوكر تختار صلاح والنني ضمن ' أهم ' 500 لاعب في العالم

اختارت المجلة الشهيرة وورلد سوكر محمد صلاح ضمن أهم 500 لاعبا على مستوى العالم في الوقت الراهن.

المجلة أوضح أن اختياراتها اعتمدت على عاملين مهمين.. الأول هو أن هؤلاء أكثر 500 لاعب يتحدث عنهم العالم في الوقت الحالي.

والعامل الثاني هو أن هؤلاء أكثر من ترددت أسماءهم على مستوى الصحافة في العالم مؤخرا.

هذه اللائحة ضمن أباطرة مثل زلاتان إبراهيموفيتش، ومواهب كإدين أزار، ومن العرب تواجد عدد من الأسماء المميزة منها محمد صلاح نجم فيورنتينا.

وأبرز التقرير ما فعله محمد صلاح منذ انتقل إلى فيولا، وقاد الفريق إلى دور الثمانية في الدوري الأوروبي مع قفزة جيدة في جدول ترتيب الكالتشيو.

كذلك تم تسليط الضوء على النني، ودوره في وصول بازل للأدوار الحاسمة في دوري أبطال أوروبا.

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