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المتحدث باسم عاصفة الحزم: محاولة فاشلة من الحوثيين لإطلاق صاروخ باليستى

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المتحدث باسم عاصفة الحزم: محاولة فاشلة من الحوثيين لإطلاق صاروخ باليستى المتحدث باسم عاصفة الحزم: محاولة فاشلة من الحوثيين لإطلاق صاروخ باليستى
قال العميد ركن أحمد عسيرى المتحدث باسم التحالف العسكرى العربى "عاصفة الحزم"، إن ميليشيات الحوثى نفذت محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ بالسيتى، مشيرا إلى أن العمل جارى على تحديد مواقع الصواريخ الباليستية وتدميرها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، أن العمليات استهدفت تحركات مسلحى الحوثيين ومخازن الذخيرة، موضحًا أن غارات استهدفت تحركات قادة الحوثيين.

وأكد عسيرى، أن العمل مستمر لمنع تقدم ميليشيات الحوثيين تجاه عدن، لافتًا إلى أن تخزين الميليشيات للسلاح يعكس نواياهم لاستهداف الشعب اليمنى ودول الجوار.

وأعلن المتحدث باسم التحالف العسكرى العربى "عاصفة الحزم"، عن وصول كافة القطع البحرية لمراقبة الموانئ اليمنية، مشيرا إلى أن الجيش السعودى رد على أهداف حاولت مهاجمة مركز حدودى.

وأضاف أن قوات التحالف تتجنب وقوع خسائر بين المدنيين، مؤكدًا أن الميليشيات تطلق هجماتها من بين منازل المدنيين.

واستطرد: "القوات البرية جاهزة للقيام بدورها"، موضحا أنه لم تقع عمليات تهريب أو تسلل منذ انطلاق العمليات.

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