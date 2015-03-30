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"محلب" ونائب رئيس السودان يبحثان استكمال تنفيذ طريق "القاهرة- كيب تاون"

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"محلب" ونائب رئيس السودان يبحثان استكمال تنفيذ طريق "القاهرة- كيب تاون" "محلب" ونائب رئيس السودان يبحثان استكمال تنفيذ طريق "القاهرة- كيب تاون"
التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس السودان، والوفد المرافق له، بحضور وزير التجارة والصناعة، ونائب وزير الخارجية، والسفير المصرى بإثيوبيا، وذلك خلال ترأس المهندس إبراهيم محلب للوفد المصرى المشارك بقمة الكوميسا، المنعقدة حاليًا، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

فى بداية الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن العلاقات بين والسودان تاريخية، وحكومتا وشعبا البلدين يربطهما نسيج واحد، ومصير مشترك.

وأكد رئيس الوزراء، أن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا للتعاون مع شقيقتها السودان فى مختلف المجالات، مقترحًا أن يتم التعاون فى مشروع زراعى مشترك، بحيث تتم زراعة منطقة فى السودان، بأيادٍ وخبرات مصرية.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على استكمال مشروعات الطرق ومنافذ الدخول التى تربط بين البلدين، فى إطار تنفيذ طريق "القاهرة- كيب تاون"، وبما يحقق التكامل التجارى والزراعى والاقتصادى، وسهولة تنقل الأفراد بين البلدين.

ورحب نائب رئيس السودان بالتعاون فى مختلف المجالات مع الأشقاء فى مصر، خاصة فى المشروعات الزراعية، عبر زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح، مع الاستفادة من المميزات الموجودة بكل من البلدين.

وتناول الاجتماع ما انتهت إليه أعمال القمة العربية الأخيرة، حيث اتفق المسئولان على أهمية تشكيل قوة عربية عسكرية مشتركة، مشيرين إلى أن هناك حاليًا إرادة عربية للتلاحم والتكاتف فى مواجهة التحديات المختلفة بالمنطقة.

- محلب خلال لقائه برئيس زيمبابوى: نعمل على بناء دولة مدنية عصرية

- محلب يؤكد من أديس أبابا استمرار دعم مصر للحكومة الشرعية الليبية

- محلب فى قمة الكوميسا بإثيوبيا: الاستقرار الاقتصادى والرخاء لن يتحققا إلا بالسلم والأمان.. ملتزمون بتنفيذ الطريق البرى الذى يربط القاهرة بكيب تاون.. ويدعو الأعضاء لحضور افتتاح قناة السويس الجديدة

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