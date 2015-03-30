حبس ضابط شرطة لمدة 4 أيام احتياطيًا لتعديه بالقول على وكلاء نيابة شبرا الخيمة

أمر المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة، بحبس النقيب معتز إبراهيم الضابط بقسم شرطة البساتين، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، لقيامه بالتعدي بالقول والسب على أعضاء نيابة قسم ثان شبرا الخيمة أثناء تأدية عملهم.

تعود وقائع القضية إلى منتصف الشهر الجاري، حيث كانت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة تباشر التحقيق مع الضابط في قضية اتهامه بالتعدي على أحد المواطنين وإحداث عاهة مستدامة به، وفي ختام التحقيقات معه ثبت في حقه الاتهام فقررت النيابة حينها حبسه لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق بالقضية، فانتابته حالة هياج عصبي واعترض بصورة غير لائقة على قرار الحبس الاحتياطي الصادر ضده، وتعدى بالقول والسب والقذف على وكلاء النيابة العامة خلال تأديتهم لعملهم.

وتقدم وكلاء النائب العام المجني عليهم جميعا بمذكرة بما حدث إلى النائب العام المساعد، بشأن واقعة التعدي عليهم من قبل الضابط المتهم، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتولت نيابة استئناف القاهرة التحقيق معه في شأن تلك الواقعة، وانتهت إلى حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.