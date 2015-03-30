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موقع يمني: بارجة مصرية تقصف تعزيزات موالية للحوثيين وصالح في شقرة

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موقع يمني: بارجة مصرية تقصف تعزيزات موالية للحوثيين وصالح في شقرة موقع يمني: بارجة مصرية تقصف تعزيزات موالية للحوثيين وصالح في شقرة

أرشيفية

نقل موقع المشهد اليمني عن مصدر محلي يمني إن بارجة يعتقد أنها مصرية، قامت قبل قليل بقصف تعزيزات عسكرية موالية للحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح في محافظة أبين جنوب البلاد.

وأوضح المصدر للموقع ان البارجة المصرية قصفت تعزيزات عسكرية في منطقة شقرة  بمحافظة أبين، كانت في طريقها إلى محافظة عدن.

وتشهد عدن، ثاني المدن اليمنية معارك عنيفة اسفرت بالاجمال عن 95 قتيلا في الايام الاربعة الاخيرة، وغرقت المدينة في الفوضى بعد مغادرة الرئيس عبد ربه منصور هادي الخميس الى .

وتقود السعودية تحالفا عسكريا من عشرة بلدان عربية شن الخميس غارات جوية على الحوثيين وحلفائهم.

 

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