فرقة “أدفياتا” الهندية تغنى بأوبرا الأسكندرية الأربعاء المقبل

ضمن فعاليات مهرجان الهند على ضفاف النيل تستضيف دار الاوبرا ا بالتعاون مع المركز الثقافى الهندى وسفارة الهند بالقاهرة، فرقة ادفايتا للموسيقى والغناء التى تقدم عروضها فى الثامنة مساء الاربعاء الاول من ابريل على مسرح سيد درويش ” اوبرا الاسكندرية “، ومساء الاحد 4 ابريل على المسرح الصغير بالقاهرة .

وتقدم الفرقة مزيج من الموسيقى الاليكترونية المعاصرة والالات التقليدية الهندية التقليدية لانتاج لون فنى متميز يجمع بين الاصالة والمعاصرة وتضم مجموعة 8 فنانين عازفين ومغنيين هم ابهشيك ماتور ( جيتار ) ، امان سينج ( درامز ) ، انيندو بوزى ( كى بورد ) ، تشايان ادهيكارى ( غناء غربى وجيتار ) ، جوراف تشينتامى ( تشيللو ) ، موهيت لال ( ايقاع ) ، سوهيل يوسف خان ( سارنجى وغناء ) واوجوال ناجار ( غناء هندى ) .

الجدير بالذكر كلمة ادفايتا باللغة الهندية تعنى اختبار الكل فى واحد واستخدمته الفرقة عند تأسيسها عام 2004،لتعبر عن مضمون ما تقمه من لون موسيقى مميز ، ونجحت فى اثبات وجودها الفنى باعتبارها احد اهم الفرق التى تقوم بانتاج اعمال مبتكرة تثرى الساحة الموسيقية الهندية، كما حققت شهرة كبيرة نظرا للون الذى تقدمه فى عالم الموسيقى اعالمية متمسكة بجذورها الهندية العريقة .