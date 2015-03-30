5 ألعاب مفيدة لمولودك

اللعب هو أفضل الوسائل لمولودك ليتعلم مهارات الحياة، جربي هذه الألعاب البسيطة وتعرفي على فوائدها لمولودك:

- لعبة المرآة:

ضعي مرآة خاصة للمولود على الأرض، (وهذه المرآة تتوفر في المحلات الخاصة للأطفال حيث تكون آمنة ومقاومة للكسر). مددي مولودك على بطنه واستلقي بجانبه، وانظرا معاً إلى المرآة. افعلي حركات في وجهك كي يراك صغيرك. فوائد هذه اللعبة أن مولودك سيستلقي على بطنه، وهذا يساعد على تقوية ظهره، ويسهل من تعليمه الزحف، وأن يقلب نفسه على الجنب وعلى ظهره. هذا النشاط مناسب للمواليد من عمر ثلاثة أشهر عندما يتمكن من رفع رأسه وكتفه.

- صناعة موسيقية

صفقي على أغنية أو معزوفة، أو امسكي بآلة موسيقية وهزيها كدف صغير مثلاً. في البداية امسكي بالآلة أمام مولودك ودقي عليها بحركات إيقاعية، بعدها حاولي الإمساك بيد مولودك وشجعيه ليصفق أو أعطيه طبلاً صغيراً خاصاً للأطفال أو دفاً. رؤية هذه الأشياء والاستماع للأصوات تعلم مولودك الأسباب والتأثير، وفهمه الإيقاع سيساعده في تطوير لغته في المرحلة العمرية القادمة. هذا النشاط يناسب المولود من عمر الشهر فما فوق.

- تخبئة الوجه

خبئي وجهك خلف كفيك أو خلف كتاب أو منشفة، انتظري للحظات ثم أظهريه، وأنت تصدرين صوتاً أو تقولين جملة (peek-a-boo) معينة، بعض الأمهات يستخدمن كلمة (تاي)، البعض الآخر يقلن هذه اللعبة ستعلم طفلك أن اختفاء الأشياء لا يعني فناءها، بل عندما تختفي لا تزال موجودة ولكننا لا نراها. مولودك لن يستوعب هذه الفكرة لحين بلوغه عمر العام والنصف، ولكن هذا النشاط سيساعده على البدء بالتعرف على هذه الحالة، وسيساعد تدريجياً عندما تبتعدين عنه فإنك ستظهرين من جديد. العبي مع طفلك هذه اللعبة منذ الولادة.

- الشرشف الطائر

دعي مولودك يستلقي على ظهره، امسكي بقطعة قماش أو شرشف صغير وخفيف، وكرمشيه بيدك ليصبح على شكل كرة، ارميه في الهواء بخفة ودعيه يطفو على مولودك. هذه اللعبة ستساعد نظره على التركيز والمتابعة. منذ الولادة تستطيعين اللعب مع مولودك هذه اللعبة، وعندما يبدأ بالزحف بإمكانك استخدام شرشف أكبر.

- الطرد المتنقل

ستحتاجين إلى شخص آخر معك على الأقل. شغلي أغنية مفضلة لطفلك، وقومي بإمساك لعبة طرية كدب صغير، وعلى نغمات الموسيقى دعي اللعبة تنتقل منك إلى من معك، ثم إلى المولود، وأنتم تجلسون على شكل دائرة. استخدام كلتا اليدين سيساعد الدماغ على التواصل، وهذا أمر مهم جداً في المراحل المتقدمة عندما يتعلم طفلك القراءة والكتابة وحل المشاكل.