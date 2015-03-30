انطلاق مؤتمر برنامج "اللامركزية التعليمية" فى رشيد بالبحيرة

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، أهمية التعليم كأحد المحاور الرئيسية فى عمليات التنمية، مشيدا بجهود وزارة التربية والتعليم فى تبنى سياسة اللامركزية المالية وتطبيقها بداية من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس حتى تعميمها فى جميع النواحى الخاصة بالعملية التعليمية.

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات مؤتمر "برنامج اللامركزية التعليمية"، والمقام بمدينة رشيد تحت رعاية الدكتور محب الرافعى وزير التربية التعليم على مدار 3 أيام حتى أول أبريل.

وشارك فى المؤتمر "هانك هيلى" الخبير الدولى فى أنظمة التعليم والدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، و20 قيادة من قيادات وزارة التربية والتعليم.

ويذكر أن هذا المؤتمر هو الأول لبرنامج تطبيق اللامركزية، والذى يشارك فيه 26 منسق عام اللامركزية بجميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.