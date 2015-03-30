فتح مظاريف إنشاء 500 وحدة سكنية بالوادى الجديد بتكلفة 150 مليون جنيه

قال المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالوادى الجديد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن صندوق تمويل المساكن قد اعتمد، اليوم الاثنين، فتح مظاريف المرحلة الأولى من مشروع مخطط إنشاء 2000 وحدة سكنية بحى 25 يناير، والتى تضم إنشاء 500 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تصل إلى 150 مليون جنيه من خلال الطرح المركزى على مستوى الوزارة وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادى بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الإسكان فى تصريحات خاصة، أن المديرية قد انتهت أيضا من فتح مظاريف مشروعات إحلال وتطوير 19 وحدة اجتماعية على مستوى مراكز المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 5 ملايين جنيه، كما تم الانتهاء من تسليم مواقع 9 عمليات لمشروعات تحسين مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ خطة مديرية الإسكان بالمحافظة.