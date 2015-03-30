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محافظ الأقصر يقرر إغلاق مخبز بلدى بمنطقة الزينية لسوء حالة الرغيف

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محافظ الأقصر يقرر إغلاق مخبز بلدى بمنطقة الزينية لسوء حالة الرغيف محافظ الأقصر يقرر إغلاق مخبز بلدى بمنطقة الزينية لسوء حالة الرغيف
قرر محمد بدر محافظ الأقصر، إغلاق أحد المخابز بمنطقة الزينية لسوء حالة الخبز وعدم مطابقته للمواصفات، وذلك بعدما عرض أحد المواطنين عينة من الخبز على المحافظ خلال زيارته للمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بأهالى مركز الزينية شمال المحافظة لبحث مشاكلهم، بحضور رئيس مدينة الزينية وعدد من المسئولين التنفيذيين.

وبحث المحافظ مع المواطنين عددا من المشاكل المتعلقة بملفات التعديات وتوصيل المرافق والصرف الصحى وشكا المواطنون من ضعف المياه وانقطاعها المتكرر وقضايا أخرى، خاصة بقرى المدينة وبيع الدقيق المدعم وسوء حالة المدرسة الثانوية.

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