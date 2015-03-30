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بالصور.. مدير أمن سوهاج يكرم 4 أمناء شرطة و4 خفراء لتميزهم وانضباطهم

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كرم اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، عددا من أفراد مركز شرطة ساقلتة، وذلك لتميزهم فى العمل وانضباطهم وحسن معاملة الجمهور، وهم أمين شرطة صبرى محمود توفيق، وأمين شرطة عبد اللاه رجب أحمد محمد، وأمين شرطة سرى ناصر كامل محمد، وأمين شرطة سرى ناصر محمد أبو دوح، وخفير نظامى ومحمد عبد العال أحمد، وخفير نظامى صابر عاطف حمدون، وخفير نظامى شعبان أحمد محمد، وخفير نظامى عونى عزيز عبد اللاه.

مدير أمن سوهاج يمنح أحد أفراد مركز شرطة ساقلتة شهادة تقدير لتميزه- 2015-03 - اليوم السابع
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مدير أمن سوهاج يمنح أحد أفراد مركز شرطة ساقلتة شهادة تقدير لتميزه

ومن جانبه، قال اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، فى تصريحات صحفية على هامش التكريم، إن تلك الخطوة تأتى تقديراً لجهود الأفراد والخفراء خلال الفترة السابقة وما قدموه من جهد من أجل تحقيق الأمن والأمان بدائرة مركز شرطة ساقلتة ليكون هذا التكريم حافزا لهم ولزملائهم لبذل المزيد من التفانى فى الأداء والإخلاص فى العطاء من أجل الوفاء برسالة الأمن.

مدير أمن سوهاج يمنح أحد خفراء مركز شرطة ساقلتة شهادة تقدير لتميزه- 2015-03 - اليوم السابع
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مدير أمن سوهاج يمنح أحد خفراء مركز شرطة ساقلتة شهادة تقدير لتميزه

أمين شرطة من قوة مركز شرطة ساقلتة يؤدى التحية عقب تكريمه من مدير الأمن- 2015-03 - اليوم السابع
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أمين شرطة من قوة مركز شرطة ساقلتة يؤدى التحية عقب تكريمه من مدير الأمن

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