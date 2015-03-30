إحالة موظف حسابات إدارة الطود بالأقصر للتحقيق بسبب حافز المعلمين

أمر محمد بدر، محافظ الأقصر، بإحالة مراقب الحسابات بإدارة الطود التعليمية بالأقصر للشئون القانونية للتحقيق، لتعنته فى صرف حافز الإثابة الـ200% لمعلمى الإدارة التعليمية، رغم حصول المعلمين على أحكام قضائية.

صرح بذلك أحمد حسين رئيس اللجنة النقابية بالطود، موضحًا أن هذا القرار جاء بعدما توجه أعضاء النقابة لمحافظ الأقصر، وقدموا له مذكرة تشرح تعنت مراقب الحسابات ويدعى "أ . و"، فى صرف حافز الإثابة الـ200%، للمعلمين.

وأضاف رئيس اللجنة، أن المحافظ أمر بتنفيذ قرارات المحكمة الصادرة بشأن صرف حافز الإثابة للمعلمين خلال 24 ساعة، وإلا يتم تحويل الموظفين المسئولين إلى النيابة العامة.