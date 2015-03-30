حبيب سيلينا غوميز يقدم لها هدية رومنسية

على غرار قصص الأفلام الرومنسية، تلقت النجمة العالمية Selena Gomez هدية مميزة من حبيبها الجديد Zedd.

وقدم Zedd البالغ من العمر 25 عاماً، الطبعة الأولى من قصة "The Dubious Battle" للنجمة البالغة من العمر 22 عاماً، قبل مغادرتها للبدء بتصوير فيلمها The Dubious Battle مع James Franco.

وأراد حبيب النجمة أن تقرأ القصة الأصلية قبل توليفة الفيلم حتى تدخل أكثر في عمق الشخصية ، لذلك قدم لها الطبعة الأولى التي كتبها جون شتاينبك عام 1936.

وبدورها، اعتبرت Selena أن هذه الهدية هي الأكثر رومنسية على الإطلاق ، نظراً لحرص أنتون على دعمها ونجاحها.

يذكر أن علاقة Selena Gomez وحبيبها Zedd تتميز بالوعي والحب في آن واحد، فكلاهما يدعم الآخر، على عكس علاقة النجمة مع حبيبها السابق Justin Bieber.

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