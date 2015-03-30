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سونغول أودين الشهيرة بنور أكثر الفنانات التركيات حظاً

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سونغول أودين الشهيرة بنور أكثر الفنانات التركيات حظاً سونغول أودين الشهيرة بنور أكثر الفنانات التركيات حظاً

الإثنين 30-03-2015 14:58

يحقق المسلسل التركي الجديد "قصر العصفورة" نجاحاً مميزاً مساء كل خميس على شاشة ستار التركية، في حلقاته الأولى التي تعدت الـ 5 حلقات بأبطاله الذين يجتمعون معاً لأول مرة بأحداثه وأبرزهم أبطاله الرئيسيين : سونغول أودين الشهيرة بنور بدور الأرملة الحسناء والأم الوحيدة التي يعود حبها القديم إليها بعد 15 عاماً، وميرت فيرات بدور جديد عليه تماماً، وإسراء ديرمانجي أوغلو الشهيرة بميسر التي تغير جلدها الفني إلى جانب صديقتها الجديدة سونغول أودين، التي تواجه أخطار ومشاكل تهدد حياتها في الصميم فهل ينقذها نسيم الحب من هذه الأخطار؟
وتعد سونغول أودين من أكثر الفنانات التركيات حظاً حيث تحقق أعمالها الدرامية على قلتها أعلى نسبة مشاهدة عالمياً وليس في تركيا فحسب، وخاصةً في العالم العربي الذي تتمتع فيه بشعبية واسعة ذات خصوصية استثنائية لا تنافسها عليه حالياً سوى توبا بويوكستون الشهيرة بإيلين بطلة "العشق الأسود".

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