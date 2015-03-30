جورج كلوني وأمل علم الدين في عشاء رومنسي وهذا هو ثمن حذائها

يبدو أن شهر عسل الثنائي اللامع أمل علم الدين وGeorge Clooney لم ينته حتى بعد مرور 6 أشهر على زواجهما.

فقد التقطت عدسات الباباراتزي صوراً للنجم البالغ من العمر 53 عاماً مع زوجته البالغة من العمر 37 عاماً، أثناء توجههما لحفل عشاء خاص بالكاتب Sir Harold Evans في نيويورك.

وظهرت علامات الحب في طريقة تعامل George مع زوجته اللبنانية أمل، وحتى لغة العيون بينهما أشارت إلى عمق العشق المتبادل.

وكعادتها، في أي إطلالة لها، استطاعت أمل علم الدين أن تنال إعجاب عدد كبير من الجمهور، كما خبراء الموضة.

وفي هذه الأمسية، اختارت أمل أن تكون إطلالتها باللون الأبيض، كما ارتدت حذاء باللون الأخضر من تصميم "Versace" ثمنه 1180 جنيهاً استرلينياً، بحسب ما ذكرت بعض المواقع الإخبارية.

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