هيفا وهبي في لقاء قديم لماذا عرض اليوم؟

حلّت الفنانة هيفا وهبي ضيفه أمس على الإعلامي المصري شريف عامر في برنامجه "يحدث في مصر" عبر فضائية mbc مصر، وكان اللافت خلال اللقاء أنه يبدو قديماً، حيث كان معظم الحديث عن فيلمها "حلاوة روح"، وكشفت هيفا أن اللقاء تم تسجيله في بداية العام أي قبل حوالي أربعة أشهر، ولا لذا فبدا اللقاء باهتاً وقديماً.

في بداية اللقاء سأل شريف عامر هيفا عن هل يكفي أن تكون السيدة فقط جميلة؟ فردت قائلة إنّ بعض الشخصيات تحكم على السيدة من شكلها دون التطرق إلى مضمونها، أما هي فتحب أن تفرض شخصيتها وفكرها، وأشارت إلى ضرورة تطوير الذات وتغيير الشخصية للأفضل.

وأوضحت أن الله أعطاها نعماً عديدة منها شكلها الخارجي لكنها مع جمهورها تعدت مرحلة الشكل، وقالت إن الجمهور سبب اهتمامها بمظهرها.

وتطرقت هيفا للحديث عن رد فعلها حيال القرار الذي سبق واتخذته الحكومة المصرية بمنع عرض فيلمها "حلاوة روح"، قائلة إنّ القرار أحدث ضجة لم يحدثها أكبر الأفلام في تاريخ السينما، وقال إن القرار أدهشها لكنها في الوقت نفسه احترمته رافضة القول إنها انتصرت حتى لا يفهم بعض الأشخاص هذا المفهوم خطأ، مشيرة أن بعد الإفراج عن الفيلم كتبت على حسابها على تويتر "يا عوازل فلفلوا" قائلة إنّ هناك أشخاصاً تضايقوا من إعادة عرض الفيلم لكن من فرحوا لها كانوا أكثر.

وحول رفضها عمل لقاءات مع الصحفيين في العرض الخاص للفيلم قالت إنها تحترم الصحافة لكنها فوجئت بحالة من عدم التنظيم والفوضى لذا لم تستطع إجراء أي لقاءات

وحول علاقتها بالأطفال قالت إنها تعشقهم ولو لم تكن مغنية أو ممثلة لأرادت أن تكون جليسة للأطفال أو مدرسة أو طبيبة أطفال، وقالت هيفا إنّ ما يميز الأطفال هو براءتهم التي تمنعهم من أن يصدروا أحكاما على أي شخص.