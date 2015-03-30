صابرين بورشيد: الدراما الكويتية تصنع النجوم

الرياض – أشرف حجاج

أنهت الفنانة والمذيعة البحرينية صابرين بورشيد مؤخراً تصوير دورها في مسلسل "النور" مع المخرج جمعان الرويعي، وهو من إنتاج المجموعة الفنية لباسم عبد الأمير وتأليف الكاتب حمد بدر، وأكدت بورشيد على أن مشاركتها في هذا العمل تعتبر أول بطولة جماعية لها بـ30 حلقة، حيث تجسد فيه دور الفتاة الجامعية الحالمة والرومانسية المصابة بداء السكر وضغط العين الذي يهددها بالعمى.

الانطلاقة في عالم الدراما الخليجية

ترى بورشيد نفسها محظوظة بمشاركتها في مسلسل "النور"، فهو يضم كوكبة مميزة من نجوم الخليج، وقد استفادت منهم كثيراً ومن خبراتهم الفنية، ولم تواجه أي مشاكل بهذا العمل، مؤكدة أنها متفائلة جداً به وتعتبره انطلاقتها في عالم الدراما الخليجية .

مسلسل "النور" من بطولة كل من: الفنان القطري عبدالعزيز جاسم، هيا عبدالسلام، نور، حمد العماني، صابرين بورشيد، غدير السبتي، إضافة إلى كوكبة من النجوم، وسيعرض في شهر رمضان المقبل على العديد من أبرز القنوات الفضائية.

الدراما الكويتية الأولى خليجياً

وعن رأيها بالدراما الكويتية أكدت أنها تحتل المرتبة الأولى خليجياً سواء من الناحية الإنتاجية أو نسبة المشاهدة والمتابعة، بالإضافة إلى أن الدراما الكويتية تصنع النجوم في الساحة الفنية على الرغم من المنعطفات التي تمر بها الدراما الخليجية.

وعن رأيها بالفنانات الكويتيات لفتت إلى أن منهن المميزات ومنهن الأيقونات كالفنانة القديرة سعاد عبدالله وحياة الفهد.

الشللية والطريق للوسط الفني

نفت "بورشيد" التعليقات التي طالتها مؤخراً حول دخولها الوسط الفني عن طريق الشللية، مؤكدة أن هناك العديد من العروض التي قدمت إليها وجعلتها تفكر في كل هذه الأمور، متسائلة: ما المانع من دخولي الوسط الفني؟

وعن انضمام الفنانين لتقديم البرامج التلفزيونية بينت أن أغلب القنوات الفضائية ترى في الممثلين والمطربين استقطاباً جماهيرياً أكثر من المذيع، لذلك نرى في الفترة الأخيرة الشغف المفاجئ لدى الفنانين لتقديم البرامج التلفزيونية.

"تحدي سمردحة "

وعن أعمالها الجديدة بينت صابرين أنها تقوم حالياً بتصوير برنامج "تحدي سمردحة" التابع لقناة "فنون"، وهو عبارة عن برنامج مسابقات هادفة للشباب الخليجي أساسها تنمية وصقل المواهب في مجال التمثيل والتصوير والمونتاج، وذلك بشكل ترفيهي وفي قالب شبابي مشوق ومشجع، وسيتم عرضه قريباً على الشاشة، و"تحدي سمردحة" فكرة فيصل البلوشي وإخراج عماد خاتون .

كما أنها في الوقت ذاته تقرأ عدداً من النصوص المقرر تنفيذها خلال الشهر القادم وبعد شهر رمضان إن شاء الله .