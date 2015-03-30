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بعد أن أوقعها نزار فرنسيس في الفخ نجوى كرم تشتم وتبرّر

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بعد أن أوقعها نزار فرنسيس في الفخ نجوى كرم تشتم وتبرّر بعد أن أوقعها نزار فرنسيس في الفخ نجوى كرم تشتم وتبرّر

الإثنين 30-03-2015 16:31

أحياناً لا تكفي النوايا الحسنة للخروج بعمل وطني قوي يخلّد في الذاكرة، فالفنانة نجوى كرم التي أطلقت أغنية "كلمة حق" للشاعر نزار فرنسيس والملحن وسام الأمير، وقعت هذه المرّة في فخ الشاعر القدير، الذي استخدم كلمة "ينقبروا" في مخاطبة المحتل، وبدا وقع الكلمة ثقيلاً على السمع خصوصاً أنها تستخدم للشتيمة في لبنان.
كما بدت كلمات الأغنية قاسية ولو كانت موجّهة إلى أعداء الوطن خصوصاً عندما تقول نجوى "لا تنده أطرش ما بيسمع" في إهانة غير مباشرة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، وكأن فقدان السمع عاهة تستحق أن يعاير بها من حرم من نعمة السمع.
نجوى التي وصلتها أصداء عن الانتقادات، وضعت هذه الانتقادات في خانة أن الإنسان غير الوطني لن يصله معنى الأغنية، وطلبت من محبيها عدم الرد.

ويبقى السؤال هل ستفتح هذه الأغنية باب الشتائم في الأغاني، على اعتبار أنّ ما يستحق توجهيه للمحتل يستحق توجيهه للخائن أيضاً؟

استمعوا إلى أغنية نجوى الجديدة

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سيدتي