حبس تاجر جبنة و3 آخرين لمحاولتهم سرقة شقة بالإكراه فى حدائق القبة

أمر المستشار أحمد الصواف مدير نيابة حدائق القبة بحبس تاجر جبنة و3 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيق فى واقعة اتهامهم بمحاولة سرقة شقة صاحب محل ألبان بالإكراه.

وكشفت تحقيقات عبد الرحمن شتلة رئيس النيابة أن "عزت.ع" تاجر جبنة، كان يوزع على صاحب محل الألبان "ياسر .ع" ويعلم أنه يدع الأموال فى شقته، فاتفق مع كل من "أحمد.ع"، "جيهان. م"، "عبد الوهاب. ص"، 3 آخرين على سرقتها بعد خروجه من الشقة.

وأضافت التحقيقات: فى يوم التنفيذ اتصل التاجر برفاقه وأكد لهم تواجد صاحب الشقة معه فتوجهوا اليها وهددوا أطفاله بالأسلحة النارية والبيضاء وفى الأثناء عادت زوجته وشاهدت المتهمين، فاستغاثت بالأهالى الذين ألقوا القبض عليهم وبحوزتهم فرد روسى و5 طلقات وشنطة بها ماسك، وسلاح أبيض وشريط لاصق وسلموهم للشرطة حيث تحرر المحضر اللازم وإحالتهم للنيابة.