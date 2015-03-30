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إضراب مفاجئ يتسبب فى فوضى فى مطار هوارى بومدين بالجزائر

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إضراب مفاجئ يتسبب فى فوضى فى مطار هوارى بومدين بالجزائر إضراب مفاجئ يتسبب فى فوضى فى مطار هوارى بومدين بالجزائر
يشهد مطار هوارى بومدين الدولى بالعاصمة الجزائرية حالة فوضى عارمة اليوم الاثنين، بسبب اضراب مفاجئ شنه مضيفو شركة الخطوط الجوية الجزائرية أدى إلى تأخر 12 رحلة دولية و12 رحلة داخلية.

فقد بدأ مضيفو الجوية الجزائرية اضرابا مفاجئا اليوم لم يتم الاعلان عنه مسبقا ادى إلى تعطيل آلاف المسافرين على الخطوط الدولية والداخلية ولم تقلع سوى رحلة واحدة من بين 15 رحلة دولية كانت مبرمجة فى الفترة الصباحية واخرى داخلية.

وشن مضيفو الشركة العامة للنقل الجوى اضرابهم بعد فشل اجتماع ممثلى النقابة فى اجتماعهم أمس بالمدير العام للشركة محمد الصالح بولطيف. . ويجرى حاليا اجتماع آخر بين ممثلى النقابة وإدارة الشركة.

وتهدد النقابة بتعميم الحركة الاحتجاجية لباقى المطارات الجزائرية مالم يتم الموافقة على مطالبها والتى فى مقدمتها تطبيق الاتفاقية التى تم التفاوض حولها سنة 2013 وتسوية وضع المتعاقدين وانشاء مديرية مركزية لمضيفى الشركة وتسوية ايضا ملف الأجور.
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