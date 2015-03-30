بان كى مون يعرب عن قلقه بشأن إنتهاكات ميليشيات للحكومة العراقية ضد داعش

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان جى مون اليوم الاثنين إنه قلق بشأن مزاعم انتهاكات ارتكبتها قوات ومقاتلون موالون للحكومة العراقية فى قتالهم لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف فى بيان بعد اجتماعه بالرئيس العراقى فؤاد معصوم فى بغداد "أنا .. قلق بشأن مزاعم عمليات إعدام خارج القانون وخطف وتدمير ممتلكات ارتكبتها قوات ومقاتلون يحاربون مع القوات المسلحة العراقية."

وعبر بان عن قلقه أيضا بشأن عدم قدرة الحكومة العراقية ولا المجتمع الدولى على رعاية أكثر من 2.5 مليون عراقى نزحوا بسبب الصراع.

من جهة أخرى قالت قوة المهام المشتركة فى بيان إن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة نفذت سبع ضربات جوية فى العراق ضد متشددى تنظيم الدولة الإسلامية منذ صباح أمس الأحد.

وأضافت اليوم الاثنين أن الضربات الجوية نفذت قرب الموصل وسنجار وتلعفر وتكريت واستهدفت وحدتين لمقاتلى المتشددين وموقعا قتاليا وعددا من المبانى وأهدافا أخرى.

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