أخبار عاجلة

زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
بالأسماء.. أول 10 منتفعين بمشروع تطوير منطقة السماكين بسوهاج -
بالصور.. كسر ماسورة مياه بطريق القطامية - العين السخنة -
قرارات تنظيمية جديدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم -
مورينيو ينتقد غياب حكم الفيديو أمام إيفرتون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

عرب 48 يحيون الذكرى الـ39 ليوم الأرض

Google+ Print
عرب 48 يحيون الذكرى الـ39 ليوم الأرض عرب 48 يحيون الذكرى الـ39 ليوم الأرض
يحيى عرب 48 داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة، اليوم الاثنين، الذكرى الـ 39 ليوم الأرض، وقررت لجنة المتابعة العربية العليا عدم الإعلان عن إضراب هذا اليوم حيث سينتظم العمل فى السلطات المحلية العربية والمدارس.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، عن مصادر فى لجنة المتابعة قولها إن اللجنة ارتأت انه لا مجال لإعلان الاضراب اليوم فى ضوء الحملة الانتخابية الصاخبة التى جرت مؤخرا والتى اثبت فيها الجمهور العربى تاييده للقائمة المشتركة وفى ظل الاضراب العام الذى كانت قد أعلنته اللجنة فى شهر يناير الماضى فى اعقاب مقتل مواطن عربى من مدينة رهط.

وسيقام المهرجان الرئيسى لإحياء ذكرى يوم الارض فى قرية "دير حنا" بالجليل وتسبقه مسيرة يشارك فيها اعضاء كنيست ورؤساء سلطات محلية عربية ونشطاء من مدن وقرى الوسط العربى فى الجليل .

كما ستجرى مسيرة فى مدينة رهط الى جانب اقامة فعاليات اخرى فى القرى البدوية غير المعترف بها من جانب الاحتلال الإسرائيلى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365