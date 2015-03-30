عرب 48 يحيون الذكرى الـ39 ليوم الأرض

يحيى عرب 48 داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة، اليوم الاثنين، الذكرى الـ 39 ليوم الأرض، وقررت لجنة المتابعة العربية العليا عدم الإعلان عن إضراب هذا اليوم حيث سينتظم العمل فى السلطات المحلية العربية والمدارس.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، عن مصادر فى لجنة المتابعة قولها إن اللجنة ارتأت انه لا مجال لإعلان الاضراب اليوم فى ضوء الحملة الانتخابية الصاخبة التى جرت مؤخرا والتى اثبت فيها الجمهور العربى تاييده للقائمة المشتركة وفى ظل الاضراب العام الذى كانت قد أعلنته اللجنة فى شهر يناير الماضى فى اعقاب مقتل مواطن عربى من مدينة رهط.

وسيقام المهرجان الرئيسى لإحياء ذكرى يوم الارض فى قرية "دير حنا" بالجليل وتسبقه مسيرة يشارك فيها اعضاء كنيست ورؤساء سلطات محلية عربية ونشطاء من مدن وقرى الوسط العربى فى الجليل .

كما ستجرى مسيرة فى مدينة رهط الى جانب اقامة فعاليات اخرى فى القرى البدوية غير المعترف بها من جانب الاحتلال الإسرائيلى.