ملك الأردن يبحث مع نائب الرئيس العراقى الجهود الدولية لمكافحة الارهاب

بحث العاهل الاردنى الملك عبد الله الثانى خلال استقباله فى عمان الاثنين نائب الرئيس العراقى اسامة النجيفى "الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الارهاب"، حسبما افاد بيان صادر عن الديوان الملكى الاردني.

وقال البيان، الذى تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، ان الملك عبد الله بحث مع النجيفى فى قصر الحسينية فى عمان "الجهود الدولية والاقليمية المبذولة لمكافحة الارهاب ومواجهة خطر العصابات الارهابية وفكرها المتطرف".

وأكد الملك "وقوف الأردن الدائم إلى جانب أشقائه العراقيين، فى سبيل سعيهم لترسيخ الأمن والاستقرار فى العراق، وتحقيق الوفاق بين جميع مكوناته".

وشدد على "ضرورة دعم الحكومة العراقية للتعامل بكل حزم مع هذا الخطر، الذى يهدد أمن واستقرار المنطقة".

كما أكد حرص بلاده "على تعزيز العلاقات الأردنية العراقية والبناء عليها فى مختلف المجالات وبما يعود بالنفع على المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".

من جهته، اعرب النجيفى عن "تقدير بلاده للمواقف الكبيرة للملك فى دعم العراق وشعبه، وسعيه الدءوب لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة".

وتأتى زيارة النجيفى بعد اسبوع على زيارة مماثلة للزعيم الشيعى العراقى عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامى العراقي.

وشن تنظيم الدولة الاسلامية هجوما كاسحا فى العراق فى يونيو الماضى سيطر خلاله على مناطق واسعة فى شمال البلاد وغربها. وتمكن التنظيم على الرغم من ضربات التحالف من توسيع سيطرته فى الانبار، كبرى محافظات العراق والتى تتشارك حدودا مع سوريا والاردن والسعودية.

وبدأت القوات العراقية تساندها فصائل شيعية مسلحة فى الثانى من مارس الحالى هجومها لاستعادة تكريت (110 كلم شمال بغداد)، مركز محافظة صلاح الدين، وهى اكبر هجوم عراقى ضد تنظيم الدولة منذ سيطرته على مساحات واسعة من البلاد فى يونيو 2014.

>