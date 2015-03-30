حيدر العبادى: آلاف الأجانب يدخلون سوريا والعراق للانضمام لداعش

قال حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى، إن هناك آلاف الأجانب يدخلون إلى سوريا والعراق للانضمام إلى داعش، مضيفا أن الدولة تقف ضد التدخل الخارجى فى شئون دول المنطقة .

وأضاف العبادى، خلال المؤتمر الصحفى بالعراق، أن الإرهاب هو الخطر الأكبر وأزمة اليمن شأن داخلى، وأن تهديد داعش يطال المنطقة برمتها.

ومن جانبه قال بان كى مون، سكرتير عام الأمم المتحدة، إن هناك حوارات كانت مثمرة مع المسئولين العراقيين، ولابد من توفير المزيد من المساعدات للعراقيين، معربا عن قلقلة تجاه انتهاكات ارتكبتها قوات موالية للحكومة العراقية، وعلى الحكومة العراقية تعزيز بسط القانون.